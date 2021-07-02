تراند الفن: “الحركة الوطنية” يعين خالد العوامي متحدثًا رسميًا وشادي مشرفًا للإعلام

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 2 يوليو 2021 01:09 مساءً - أعلن رؤوف السيد علي، رئيس حزب الحركة الوطنية، تعيين خالد العوامي، مستشارًا لرئيس الحزب لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للحزب ومشرفًا على أمانة الإعلام، وشادي مشرف، قائمًا بأعمال أمين الإعلام، وندي محمد عبدالرحمن البلتاجي، أمينًا مساعدا لأمانة الإعلام المركزية.

وأكد الحزب خلال بيان له منذ قليل، أن هذه القرارات التنظيمية تأتي لإعادة ترتيب الأوضاع الداخلية للحزب تنظيميًا وحملت أرقام “42، و43، و44“، متضمنةً قـرار رقم 42 لسنة 2021 بعد الاطلاع على قانون الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977 وتعديلاته، وبعد الاطلاع على لائحة النظام الأساسي واللائحة التنظيمية للحزب، تقرر المادة الأولى تعيين خالد عبد القوي محمد العوامي مستشار رئيس الحزب لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للحزب ومشرفًا على أمانة الإعلام المادة الثانية: ينفذ من تاريخه.

كما أشار الحزب إلى أن قـرار رقم 43 لسنة 2021 أنه بعد الاطلاع على قانون الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977 وتعديلاته، وبعد الاطلاع على لائحة النظام الأساسي واللائحة التنظيمية للحزب، وبناء على ما تم عرضه علينا من الأمين العام للحزب، تقـرر المادة الأولى يعين شادي حامد رشاد مشرف قائما بأعمال أمين الإعلام المادة الثانية: ينفذ من تاريخه.

كما أكد الحزب قـرار رقـم 44 لسنة 2021 بعد الاطلاع على قانون الأحزاب السياسية رقم (40) لسنة 1977 وتعديلاته، وبعد الاطلاع على لائحة النظام الأساسي واللائحة التنظيمية للحزب، وبناء على ما تم عرضه علينا من الأمين العام للحزب، تقـرر المادة الأولى: تعيين ندى محمد عبد الرحمن أمينا مساعدا لأمانة الحزب.

وكان بعض أعضاء حزب الحركة الوطنية عن محافظة الشرقية، تقدموا في وقت سابق، بالاستقالة من الحزب.

وكشف الأعضاء المقدمون أن الاستقالة جاءت بسبب اعتراضهم عن سياسات الحزب فيما يخص قواعد العمل، مؤكدين أنها تضر بالوطن، وأن هناك ممارسات خاطئة خلال الأشهر الماضية.

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