تراند الفن: 10 معلومات عن الشيخ إمام في ذكرى ميلاده

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 2 يوليو 2021 01:09 مساءً - تحل اليوم ذكرى ميلاد الشيخ إمام، أحد أهم الفنانين الذين شكلّوا ظاهرة فنية فريدة في القرن العشرين، حيث اتسمت أغانيه بالقرب من البسطاء والطبقات الشعبية، فنالت قبولا لديهم، وفيما يلي أهم 10 معلومات عن الشيخ إمام.

1- اسمه الحقيقي إمام محمد أحمد عيسى

2- مواليد 2 يوليو عام 1918 بقرية أبو النمرس محافظة الجيزة.

3- حفظ القرآن الكريم في طفولته في الجمعية الشرعية ثم فصل منها بسبب سماعه للراديو.

4- تعلم الموسيقى على يد الشيخ درويش الحريري وزكريا أحمد.

5- من أغانيه: نيكسون بابا وشيد قصورك، يا بلح إبريم، جيفارا مات.

6- تعاون مع أحمد فؤاد نجم في العديد من الأغاني منها “أنا أتوب عن حبك أنا؟”، “عشق الصبايا”، و”ساعة العصاري”.

7- عام 1969 تم القبض على الشيخ إمام وأحمد فؤاد نجم ومحاكمتهم بتهمة تعاطي الحشيش لكن القاضي أطلق سراحهما.

8- عام 1977 قبض على الشيخ إمام ونجم مرة أخرى وتم سجنهما لمدة سنة بسبب قصيدة “الفول واللحمة”.

9- في التسعينيات آثر الشيخ إمام العزلة والاعتكاف في حجرته بحي الغورية.

10- في 7 يونيو عام 1995 رحل الشيخ إمام عن دنيا الناس.

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