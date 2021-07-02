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فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 2 يوليو 2021 12:09 مساءً - صحيفة المرصد: أقدم رجل مصري بقتل ابنته الطالبة في المرحلة الإعدادية بسيخ حديدي، وحاول التخلص من جثتها عن طريق تغسيلها ودفنها، بسبب المشاكل بينها وبين زوجته الثانية.
وبحسب صحف مصرية، تعود أحداث الواقعة حينما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا يفيد بالعثور على جثة طالبة تدعى دينا. م (15 عاما)، داخل منزل والدها، وتبين من التحريات أن والدها يعيش مع زوجته الثانية ومعه ابنته من الزوجة الأولى، وبعد كثرة المشاكل قرر التخلص منها.
وقال والدها في اعترافاته، إنه بعد أن انهال عليها بقطعة حديدية لفظت أنفاسها الأخيرة، وأراد إخفاء جريمته فقرر مع الزوجة الثانية تغسيلها وتكفينها سرا كي لا يفضح سره، ولكن بلاغ زوجته الأولى والدة المجنى عليها بعدما حاولت الاتصال بابنتها ولم ترد، كشف الأمر، وتمكنت قوة من مباحث شرطة نقادة من ضبطه.
وأضاف والد الطفلة أن الأخيرة كانت دائمة الشجار في المنزل ومع الجيران، وذلك بتحريض من زوجته الأولى التي طلقها منذ سنوات وهو ما دفعه إلى قتلها ومحاولة التخلص من جثتها بعد تغسيلها.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: مصري يقتل ابنته بسيخ حديدي ويدفنها سرا بسبب زوجته الثانية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.