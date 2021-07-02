تراند الفن: تحرك قانوني ضد مصطفى بكري بسبب قضية شقة الزمالك

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 2 يوليو 2021 12:09 مساءً - تقدم خالد أبو بكر، المحامي بالنقض، بصفته وكيلًا عن کریم الدین، ببلاغ للنائب العام، ضد مصطفى بكري، الإعلامي ومُقدم برنامج “حقائق وأسرار” بقناة صدى البلد، وذلك على خلفية قضية شقة الزمالك التي عُثر فيها على عدد ضخم من القطع الأثرية من مُختلف العصور المصرية القديمة.

وأكد أبو بكر في بلاغه أن المشكو في حقه استغل برنامجه وتستر وراء الحصانة البرلمانية، وقاد حملة إعلامية شرسة بقصد التشهير بالشاكي والإساءة لشخصه، مُجاملة لخصم الشاكي في عِدة خُصومات قضائية الذي تربطه به علاقات صداقة، وفقًا لكلام المشكو في حقه ببرنامجه، حيث أفرد ما تجاوز عن 11 دقيقة من برنامجه المذكور، للحديث عن تلك الخصومات القضائية المذكورة بين الشاكي وخاله، تضمنت عديدًا من الأكاذيب والأباطيل.

وقال أبو بكر، في بلاغه، إن المشكو في حقه يحمل عِدة صفات كونه صحفيًا، ومُقدم برنامج تلفزيوني، وعضوًا حاليًا في مجلس النواب، ويتمتع بالحصانة البرلمانية، ولكنها لا تجعله فوق المساءلة أو القانون، دون حسيب أو رقيب، أو امتدادها للحيلولة دون مُساءلته حال ارتكابه جرائم ابتزاز أو استغلال نفوذ أو انتهاك أعراض أو غيرها، فالالتفاف على القانون والتحصن بالحصانة البرلمانية لأهواء وأغراض شخصية، وخلط العمل العام بالخاص هو نوع من التحاليل الذي يُهدد دولة القانون والمؤسسات، ويصيب الشاكي ومن مثله بالإحباط، حيث إن ما آتاه المشكو في حقه يُمثل جرائم السب والقذف بطريق العلانية وإشاعة الأخبار الكاذبة مع علمه بأن ما ورد على لسانه ليس إلا محض افتراء وأكاذيب.

وتابع المحامي بالنقض: “الإعلامي مصطفى بكري أُسند له ووالده أمورًا لو صحّت لاستوجبت عِقابهما واحتقارهما عند أهل وطنهما، حيث وردت جميع ألفاظه وعباراته (المُذاعة علنًا) تحمل العديد من الإهانات، وقال على الهواء مباشرة: عشرات الملايين من الجُنيهات تمت سرقتها واختلاسها.. حالة من الثراء الفاحش تكشف هذا الشخص المدعو کریم سفه غير معهود وبشكل مُستفز.. المُستهتر اللي كان خاله سبب نعمته اللي عاش فيها، ونهب أموال شركة خاله، وأخذ يكبها بالأعباء – خد فلوس من الشركة بالاحتيال والتواطؤ”.

وأردف أبو بكر أن المشكو في حقه مارس كل شيء يمكن تخيله دون حسيب ولا رقيب، وظل يشتري الساعة الواحدة بمليون جنيه، وكذلك شراء الخيول بملايين الدولارات، ولديه مزرعة خيول عربي أصيل، كما أن لديه سيارة لا يوجد مثلها، موضحًا أن المشكو في حقه يُغادر في سفريات لدول أوروبية وغربية بمبالغ رهيبة وملايين الدولارات لدرجة أذهلت كل من يعرفوه.

وفي وقت سابق، صرح خالد أبو بكر، المحامي بالنقض والإدارية والدستورية، وكيل المستشار أحمد عبد الفتاح حسن صاحب شقة الزمالك، وأسرته، ردًا على بيان وزارة العدل بشأن مضبوطات شقة الزمالك، بأن صاحب الشقة المعروفة إعلاميًا بـ“شقة الزمالك” هو المستشار أحمد عبد الفتاح حسن، تاريخ الميلاد 15 فبراير 1948، حصل على ليسانس الحقوق عام 1967 من جامعة القاهرة، وعُين بالنيابة العامة في 24 فبراير 1968، وتدرّج في الوظائف إلى أن رقي لوظيفة وكيل النائب العام من الفئة الممتازة، وسافر إلى باريس في دورة تدريبية لمدة سنة لدراسة نظام الأحداث، وعُين في مجلس الدولة في 21 سبتمبر 1974، وظل يتدرج في الوظائف القضائية بمجلس الدولة إلى أن رقي لوظيفة نائب رئيس مجلس الدولة من 25 يناير 1992، وعمل بالمكتب الفني لرئاسة المجلس أكثر من مرة، وإدارة التفيش الفني، وقسم التشريع، وإدارة الفتوى لوزارة النقل والمواصلات، وإدارة الفتوى الوزارات الثقافة والإعلام والسياحة والطيران، وهيئة مفوضي الدولة، ومحكمة القضاء الإداري بالدائرة الأولى، والمحكمة الإدارية العليا بالدائرة الأولى، ورئيسًا للمكتب الفني للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع.

وأكد أبو بكر أن مُوكله عمل بإدارة التشريع المالي بوزارة الخزانة التابعة لمكتب الوزير، وعضوًا بمجلس إدارة شركة الإسكندرية لتصدير الأقطان شركة تابعة لشركات قطاع الأعمال، بالإضافة إلى عمله الأصلي بمجلس الدولة بناءً على طلب مجلس الوزراء، كما ندب لعضوية لجنة دراسة وضع أسس إعادة تنظيم فهرس مجموعات أحكام وفتاوى مجلس الدولة، وعضوية مجالس التأديب لأعضاء هيئة التدريس بجامعتي المنوفية وطنطا، وندب للعمل مستشارة قانونية للهيئة العامة للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء، وأُعير للعمل مستشارة للشئون القانونية لسلطنة عمان في عام 1998 لمدة عامين، وأُعير للعمل بدولة الكويت، وعُين مُستشارًا بمحكمة التمييز بموجب المرسوم الأميري رقم (249) لسنة 2002، كما عُين أول رئيس للمكتب الفني للمحكمة الدستورية، ثم رقي إلى وظيفة وكيل محكمة التمييز في 1 فبراير 2013، وقدّم استقالته من مجلس الدولة من 1 أكتوبر 2009، واستمر بالقضاء الكويتي حتى بلوغ السن القانونية لانتهاء الخدمة، وعُين بعد انتهاء الخدمة مُستشارًا فنيًا لرئيس المحكمة الدستورية حتى الآن.

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