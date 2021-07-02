تراند الفن: تركي يرتكب جريمة بشعة بحق زوجته ويطعنها 17 مرة .. وهكذا برر جريمته!

صحيفة المرصد : أقدم تركي على طعن زوجته الحامل في الشهر الخامس حتى الموت في 17 موضعاً بجسدها .

ووفقاً لـ CNN ، فإن الزوج المدعو أنيل ي. (24 عاماً) طعن زوجته الحامل سيزين أونلو (17 عامًا) حتى الموت في 17 موضعاً بجسدها في أحد شوارع إزمير.

وهرب الجاني بسرعة من مكان الحادث بعد الجريمة، ونقلت الفرق الطبية الضحية إلى المستشفى.

وتمكنت فرق الشرطة بعد البحث من القبض على المشتبه به في وقت قصير وسلمته إلى لمكتب جرائم القتل في قسم الشرطة.

ونقلت جثة سيزين أونلو إلى مشرحة معهد الطب الشرعي بإزمير بعد تحقيق المدعي العام، وبينما واصلت فرق الشرطة تحقيقاتها في الحادث، فإن المشتبه به الذي تم نقله إلى مركز الشرطة اعترف بارتكابه جريمة القتل بدافع الغيرة.