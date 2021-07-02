تراند الفن: مصر توجه استثمارات بـ170 مليار جنيه لمشروعات الأنفاق والإسكان

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 2 يوليو 2021 12:09 مساءً - عرض برنامج صباح الخير يا مصر، المُذاع عبر القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وبسنت الحسيني، تقريرا تلفزيونيا بعنوان “زيادة المخصصات لمشروعات الأنفاق والمجتمعات العمرانية”، حيث تسير مصر في خطى متسارعة في طريق التنمية الشاملة وبناء الدولة الحديثة من خلال المشروعات التنموية والقومية العملاقة التي تبنتها القيادة السياسية في شتى المجالات التي تعكس صورة مصر المستقبل وذلك بالتوازي مع دعم محدودي الدخل وتوفير الحياة الكريمة لكل المواطنين من خلال المبادرات الرئاسية المستمرة.

ويأتي حجم الاستثمارات الموجهة للهيئات الاقتصادية في السنة المالية الجديدة 2021-2022 لتكشف عن التوجهات التنموية للحكومة مع المضي قدمًا في استكمال المشروعات القومية، إذ أنه وفقا للخطة الاستثمارية للعام الجديد تبلغ الاستثمارات المستهدفة للهيئات الاقتصادية العامة نحو 269.3 مليار جنيه وتستحوذ هيئتا القومية للأنفاق والمجتمعات العمرانية الجديدة على نحو 170 مليار جنيه منها بنسبة 63% من إجمالي استثمارات الهيئات الاقتصادية.

ويأتي ذلك في انعكاس واضح لتوجهات الحكومة باستكمال تنفيذ المشروعات القومية التي يأتي في مقدمتها مشروعات الإسكان لا سيما بالعاصمة الإدارية الجديدة، فضلا عن إنجاز مراحل مد خطوط الأنفاق والقطار الكهربائي السريع وخطي المونوريل بحيث توجه الاستثمارات الموجهة للهيئة القومية للأنفاق وحدها بنحو 112.84 مليار جنيه.

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