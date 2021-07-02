تراند الفن: توصية طبية “هامة” لمن تلقى لقاح أسترازينيكا

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 2 يوليو 2021 12:09 مساءً - أدمن ‏44 دقيقة مضت المرصد 16 زيارة

صحيفة المرصد: أوصت هيئة استشارية ألمانية من تلقوا جرعة من لقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا بالحصول على جرعة ثانية من لقاح يعتمد على تقنية الحمض النووي الريبوزي المرسال “إم رنا”. وبحسب “سكاي نيوز”، استشهدت لجنة اللقاحات الألمانية، المعروفة باسم “ستيكو”، بدراسات تظهر استجابة مناعية “متفوقة بشكل ملحوظ” من مزيج من أسترازينيكا مع جرعة ثانية من لقاح “رنا المرسال” مقارنة بجرعتين من أسترازينيكا. وفي مسودة توصية، الخميس، دعت اللجنة إلى فترة لا تقل عن 4 أسابيع بين الجرعتين. وفي أبريل الماضي، قررت السلطات الألمانية أن الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 60 عامًا والذين تلقوا الجرعة الأولى من لقاح أسترازينيكا يجب أن يحصلوا كقاعدة على الجرعة الثانية من لقاح “رنا المرسال”. جاء هذا القرار بعد أن تم ربط لقاح أسترازينيكا بجلطات دموية نادرة للغاية.

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