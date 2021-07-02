تراند الفن: تنبيه هام من سفارة المملكة في تونس للمواطنين بشأن فيروس كورونا

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 2 يوليو 2021 12:09 مساءً - أدمن ‏51 دقيقة مضت المرصد 14 زيارة

صحيفة المرصد: أصدرت سفارة المملكة في تونس تنبيهاً للمواطنين، توضح فيه أنه نظراً لتزايد حالات الإصابة بفايروس كورونا فقد اتخذت السلطات التونسية عدداً من الإجراءات تمثلت في حظر التجول اعتباراً من 1 يوليو 2021 بداية من الساعة الثامنة مساءً وحتى الخامسة صباحاً. وأوضحت أن من شروط زيارة تونس شهادة فحص سلبية PCR حاملة لرمز الاستجابة السريع QRCode لمدة 72 ساعة حتى لمن حصل على اللقاح، وبالنسبة للأطفال أقل من 12 سنة لا يشترط عمل فحص PCR لهم.

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