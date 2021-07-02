تراند الفن: تفاصيل شخصية محمد كريم في فيلم A Day To Die مع بروس ويلز

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 2 يوليو 2021 12:09 مساءً - يصور الفنان محمد كريم مشاهد جديدة من فيلمه “A Day To Die” مع بروس ويلز، وذلك في منطقة الداون تاون بولاية “ميسيسيبي” بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث أمنت الشرطة المكان ومنعت سير المواطنين، وذلك من أجل تصوير مشاهد الفيلم.

ويظهر محمد كريم وهو في كرافان التصوير، حاملًا السلاح ويرتدي ملابس الشرطة الأمريكية، وهو الأمر الذي يوحي بالكثير من مشاهد الأكشن، خاصة مع حجم التأمين من قبل الشرطة لموقع التصوير ومنع سير المواطنين أثناء فترات التصوير.

وكان موقع مجلة GQ كشف مشاركة الفنان محمد كريم في بطولة فيلم “A Day to Die”، مع نجم الأكشن العالمي بروس ويليز، وعبر محمد كريم وقتها عن سعادته بالكشف مشروعه الجديد من خلال المجلة، وذلك من خلال حسابيه على موقعي “انستجرام” و”فيس بوك”.

فيلم A Day To Die إخراج الأمريكي “Wis Miller”، وإنتاج “Vertical Entertainment”، و“Capstone Group”، و”Andrew van den Houten” وآخرين، وهو فيلم من تأليف “Rab Berry”، و”Scott Mallace”.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع القاهرة 24 وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.