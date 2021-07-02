تراند الفن: كوريا الجنوبية تسجل أعلى ارتفاع في إصابات كورونا منذ 6 أشهر

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 2 يوليو 2021 11:09 صباحاً - أعلنت الوكالة الكورية الجنوبية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم الجمعة، أن بلادها سجلت 826 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية، وهو الأعلى منذ أشهر، حيث كانت البلاد تكافح موجة ثالثة من الوباء.

وقال مسئولون لوكالة “رويترز” إن عدد الإصابات اليومي لفيروس كورونا ارتفع بسبب تفشي سلالة دلتا الهندية في كوريا، بينما أظهرت بيانات أن ما يقرب من 765 حالة تم نقلها محليًا جاءت من العاصمة سيول والمناطق المحيطة بها، وهو ما يمثل 81٪.

وكانت الحكومة الكورية قد صرحت بأنها ستخفف إجراءات التباعد الاجتماعي هذا الشهر، بعد أن كانت الحالات الجديدة اليومية تسجل نحو 500، بالإضافة إلى حملة التطعيم في البلاد.

وشهدت كوريا الجنوبية ارتفاعًا في أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، قبل أيام من تخفيف القيود المفروضة على البلاد، حيث قررت السلطات في سيول تمديد القيود لمدة أسبوع آخر حتى 7 يوليو.

وقال جيون هاي تشول، وزير الداخلية والسلامة: “أكثر من 80٪ من الحالات الجديدة جاءت من منطقة العاصمة سيول لليوم الثالث على التوالي على خلفية الإصابات العنقودية من المطاعم والمؤسسات التعليمية الخاصة”.

وأضاف: “نحن قلقون للغاية من أن الفيروس قد ينتشر أكثر، حيث توجد علامات واضحة على زيادة النشاط الخارجي بين الناس”.

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