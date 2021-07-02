تراند الفن: مجلس المصري يدعم فريق الكرة أمام البنك الأهلي

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 2 يوليو 2021 11:09 صباحاً - يواجه فريق البنك الأهلي نظيره المصري البورسعيدي، في التاسعة مساء اليوم، على استاد الإسكندرية، ضمن مُنافسات الجولة الثامنة والعشرين من مُسابقة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

ويحضر مجلس المصري كامل العدد مباراة البنك الأهلي، لتحفيز الفريق خاصة بعد الهزيمة من الإنتاج الحربي في الجولة السابعة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

وربطت إدارة المصري إلغاء قرار تجميد مُستحقات اللاعبين بتحقيق الفوز في المُباريات المقبلة بالدوري الممتاز.

ويحتل المصري البورسعيدي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم برصيد 43 نقطة.

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