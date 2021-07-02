تراند الفن: هل أدوية خفض ضغط الدم قد تؤثر سلبًا على الأشخاص المصابين بكورونا!.. الصحة تجيب

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 2 يوليو 2021 10:09 صباحاً - أدمن ‏34 دقيقة مضت المرصد 13 زيارة

صحيفة المرصد: أوضحت وزارة الصحة، حقيقة تأثير أدوية خفض ضغط الدم على الأشخاص المُصابين بفيروس كورونا. وقالت وزارة الصحة، إن تلك الأدوية لا تؤثر سلباً على الإصابة بفيروس”كورونا” بل على العكس توصي كليات أمراض القلب بالالتزام بتناول دواء ارتفاع ضغط الـدم. وأشارت إلى أن هذه الأدوية تُساهم في الحفاظ على مستويات ضغط الـدم لتقليل خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتة الدماغية، وتفاقم أمراض القلب.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المرصد وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.