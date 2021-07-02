تراند الفن: تشارك في معرض القاهرة الدولي للكتاب.. عرض رواية “سيلفيان وسلافة السماء” للكاتبة ليلى خالد شريف

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 2 يوليو 2021 10:09 صباحاً - صدر حديثًا عن دار العنقاء للنشر والتوزيع والترجمة رواية بعنوان “سيلفيان وسلافة السماء” وهي رواية اجتماعية رومانسية للكاتبة ليلى خالد الشريف،، التى تشارك بها فى معرض القاهرة الدولى للكتاب فى بدورته 52، التي من المقرر أن يستمر حتى 15 يوليو، بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، وشعار المعرض لتلك الدورة هو “في القراءة حياة”.

وقالت الكاتبة أن الرواية تدور أحداثها حول قصة حياة كاتب وروائي ذي حسٍ مرهفٍ يكتب قصصًا للأطفال، وأن هذا الروائي هو بطل الرواية التي من خلاله تطرح فكرتها.

ويأتي في ظهر الغلاف: ” لا بد أن تتعرض القلوب يومًا لاحتلال الوحدة المقيت..

فنرى قلبًا ثار على مجزرةٍ لم تحدث بعد، ففتح صمام الذكريات ورفع رايات البأس.

وقلبًا آخرًا.. تعلم صناعة الأجنحة ليتجنب الدمار، وعلى جدران المقاومة صاح بلا يأس.

وهناك قلبًا.. ترنّح في حجراته جنود الاحتلال، ببنادقهم استعمروا النبض واستباحوا الوسواس.

فاجتمعت جميع الأعضاء حول طاولة العقل، يناقشون قضية النضال:

نحتاج صديقًا يرافقنا حتى في الشقاء.

نحتاج كلماتٍ صادقة لتُصيبنا السراء.

نحتاج إلى هواية تعيد انتعاش النبض.

نحتاج الحب كي نسترد جنة القلب.”

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