تراند الفن: معرض القاهرة الدولي للكتاب يفتح أبوابه للجمهور في ثاني أيامه

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 2 يوليو 2021 10:09 صباحاً - انطلقت فاعليات معرض القاهرة الدولي للكتاب هذا العام في دورته الـ 52، يوم 30 يونيو الماضي، وقد بدء في استقبال جمهور القراء، منذ أمس 1 يوليو، من العاشرة صباحًا، وقد شهد أول أيام المعرض إقبالًا كبيرًا من الزائرين، حيث بلغت الأعداد في اليوم الأول 72 ألف زائر، مع مراعاة كافة الاجراءات الاحترازية من قبل المنظمين.

ومن المقرر أن يفتح المعرض أبوابه اليوم الجمعة، في تمام الساعة الواحدة ظهرًا، ليستقبل الزوار في يومه الثاني، ومن المتوقع اتخاذ إجراءات وقائية أكثر من قبل المنظمين، خاصةً في تنظيم عمليات الدخول، والتي شهدت تزاحم كبير في بعض فترات اليوم.

والجدير بالذكر أن الدورة 52 من معرض القاهرة الدولي للكتاب تضم 756 جناحًا، ويبلع عدد الناشرين والجهات الرسمية المصرية والأجنبية بها 1218 ناشرا، وتقام بمشاركة 25 دولة من مختلف قارات العالم بواقع 7 دول افريقية السودان، جنوب السودان، ليبيا، المغرب، تونس، إرتيريا، الصومال، 12 دول اسيوية هي العراق، الكويت، الامارات، الاردن، السعودية، لبنان، اليمن، فلسطين، البحرين، سوريا، اليابان، كوريا، و5 دول اوربية هي صربيا، روسيا، اليونان، بريطانيا، اسبانيا، بالاضافة إلى امريكا، وتشهد لاول مرة منصة رقمية تشمل كافة التفاصيل والخدمات التي تهم زوار المعرض، مثل إمكانية الحصول على الإصدارات من خلال البحث عن الكتب ودور النشر المشاركة، إلى جانب أجندة الأنشطة والفعاليات التي ستجرى افتراضيًا (أون لاين)، وخريطة المعرض، وجولة افتراضية محاكاة للواقع داخل قاعات المعرض، وللحصول على تذكرة الزيارة يمكنك الدخول على الرابط التالي: www.cairobookfair.gebo.gov.eg.



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