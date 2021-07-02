تراند الفن: تعرف على مواعيد مباريات اليوم الجمعة 2-7-2021 والقنوات الناقلة.. بلجيكا ضد إيطاليا

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 2 يوليو 2021 10:09 صباحاً - يقدم موقع “القاهرة 24” جدول مواعيد مباريات اليوم الجمعة 2-7-2021، في ملاعب العالم المختلفة، وأبرزها مواجهة بلجيكا ضد إيطاليا، ضمن منافسات الدور ربع النهائي لبطولة كأس الأمم الأوروبية.

سويسرا ضد إسبانيا – الساعة السادسة مساء – قناة beIN Sports HD 1 Max

بلجيكا ضد إيطاليا – الساعة التاسعة مساء – قناة beIN Sports HD 1 Max

بيرو ضد باراجواي – الساعة الحادية عشر مساء – قناة beIN Sports HD 5 Max

البرازيل ضد تشيلي – الساعة الثانية (فجر السبت) – قناة beIN Sports HD 5 Max

سيراميكا كليوباترا ضد أسوان – الساعة الخامسة مساء – قناة ON Time Sports 1 HD

الانتاج الحربي ضد الجونة – الساعة السابعة مساء – قناة ON Time Sports 2 HD

البنك الأهلي ضد المصري البورسعيدي – الساعة التاسعة مساءً – قناة ON Time Sports 1 HD

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