فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 2 يوليو 2021 10:09 صباحاً - يقدم موقع “القاهرة 24” جدول مواعيد مباريات اليوم الجمعة 2-7-2021، في ملاعب العالم المختلفة، وأبرزها مواجهة بلجيكا ضد إيطاليا، ضمن منافسات الدور ربع النهائي لبطولة كأس الأمم الأوروبية.
سويسرا ضد إسبانيا – الساعة السادسة مساء – قناة beIN Sports HD 1 Max
بلجيكا ضد إيطاليا – الساعة التاسعة مساء – قناة beIN Sports HD 1 Max
بيرو ضد باراجواي – الساعة الحادية عشر مساء – قناة beIN Sports HD 5 Max
البرازيل ضد تشيلي – الساعة الثانية (فجر السبت) – قناة beIN Sports HD 5 Max
سيراميكا كليوباترا ضد أسوان – الساعة الخامسة مساء – قناة ON Time Sports 1 HD
الانتاج الحربي ضد الجونة – الساعة السابعة مساء – قناة ON Time Sports 2 HD
البنك الأهلي ضد المصري البورسعيدي – الساعة التاسعة مساءً – قناة ON Time Sports 1 HD
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: تعرف على مواعيد مباريات اليوم الجمعة 2-7-2021 والقنوات الناقلة.. بلجيكا ضد إيطاليا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.