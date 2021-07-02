تراند الفن: 400 ألف حالة وفاة في الهند بسبب كورونا منذ ظهور الوباء

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 2 يوليو 2021 10:09 صباحاً - قالت وزارة الصحة الهندية، اليوم الجمعة، إن البلاد سجلّت 853 حالة وفاة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، وبلغت خلال 39 يومًا 100 ألف حالة، ليصل إجمالي الوفيات إلى 400 ألف حالة.

وأوضح الخبراء لوكالة “رويترز” أن العدد الفعلي للقتلى، ربما وصل إلى مليون أو أكثر، مشيرين إلى اقتراب الموجة الثالثة المُحتملة، حيث تُعاني الهند من موجة ثانية وحشية من الإصابات، في الوقت الذي تتعثر فيه حملة التطعيم.

وجاءت الهند في المرتبة الثالثة بعد الولايات المتحدة والبرازيل في قائمة الدول الأعلى وفيات بفيروس كورونا.

وسجلّت الهند نحو 30.45 مليون حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، منذ تفشي الوباء العام الماضي، وهي ثاني أكثر الدول تضررًا بعد الولايات المتحدة، التي لديها 33 مليون حالة.

وبدأت حكومة رئيس الوزراء، ناريندرا مودي، حملة وطنية الأسبوع الماضي لتلقيح جميع البالغين في البلاد مجانًا، حيث تهدف إلى الوصول إلى 950 مليون شخص بحلول نهاية العام.

وأعطت الهند نحو 3.5 مليون جرعة يوميًا خلال هذا الأسبوع، مُقابل 6.6 مليون جرعة الأسبوع الماضي، كما أظهرت البيانات الرسمية من بوابة Co-Win الحكومية أن 6٪ فقط من جميع البالغين المؤهلين في البلاد.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع القاهرة 24 وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.