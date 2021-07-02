تراند الفن: “أبرزها الاستماع إليه باهتمام.. كيفية تهذيب الطفل بالطرق العلمية

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 2 يوليو 2021 10:09 صباحاً - يعتبر تهذيب الطفل وتقويمه مسئولية كبيرة ملقاه على عاتق الوالدين، وتحتاج إلى تفكير وترتيب كبير منهما.

و الطفل في مراحله المبكرة يجب أن يدرك الصواب من الخطأ، وذلك يحتاج إلى طرق علمية سليمة حتى لا يتأذى الأطفال نفسيًا.

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وهناك بعض النصائح من الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال حول أفضل الطرق لتهذيب طفلك بطريقة علمية:

لا يجب اتباع الطرق العنيفة لتهذيب الطفل، بل يجب تعليمه الفرق بين الأفعال الصحيحة والخاطئة بالحديث الهاديء.

لا بد من تحديد بعض القواعد والحدود التي تناسب عمره، وبالشكل الذي يستطيع من خلاله استيعاب ذلك.

من الضروري على الأبوين أن يستمعا لما يقوله الطفل لهما باهتمام واضح، وان يمنحوه الإنتباه حتى وقت إعطائه النصائح.

بعض الأطفال قد تشعر بالملل، لذلك يتصرفون بشكل خاطئ دون إدراك منهم، لذلك يفضل البحث دائمًا عن أشياء مختلفة يفعلونها.

عند عقاب الطفل يجب وضع اسباب ذلك له وبطريقة ستتمكن أن يستوعبها.

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