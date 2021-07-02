تراند الفن: تعرف على الحالة المرورية بميادين ومحاور القاهرة والجيزة

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 2 يوليو 2021 10:09 صباحاً - شهدت الشوارع والمحاور والميادين بالقاهرة والجيزة، سيولة في الحركة المرورية، وذلك في الساعات الأولى من صباح الجمعة، بالطرق العامة وأعلى الكباري والمحاور الرئيسية.

وتُتابع غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور حركة السيارات أعلى المحاور والميادين، بواسطة الخدمات المرورية المنتشرة على الطرق، كما يتم مُراقبة حركة السيارات بواسطة كاميرات المُراقبة، لتذليل أي كثافات مُرورية بالمحاور مع نشر الأوناش المرورية بالطرق، لرفع أي معوقات مرورية سواء الحوادث أو الأعطال.

وطالبت الإدارة العامة للمرور قائدي السيارات، بالالتزام بتعليمات رجال المرور، واتباع الإرشادات المروية؛ حفاظًا على سلامتهم.

وتم التنسيق مع إدارات المرور على مُستوى الجمهورية للدفع بالخدمات المرورية وسيارات الإغاثة المرورية والدراجات البخارية والتنسيق مع غرفة عمليات.

في سياق آخر، أغلقت إدارة مرور الجيزة شارع الهرم بالاتجاهين بتقاطعه مع شوارع ناصر الثورة والوحدة العربية والظافر، بشكل جزئي لمدة 3 أيام، لتنفيذ أعمال نقل المرافق المُتعارضة مع مشروع مترو الأنفاق.

وأشارت الإدارة إلى أن الغلق يأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، بسرعة الانتهاء من تنفيذ أعمال نقل المرافق التحتية الخاصة بالمشروع القومي لمترو الانفاق الخط الرابع.

وجرى التنسيق مع الإدارة العامة لمرور الجيزة والشركة المُنفذة للبدء في نقل المرافق غاز طبيعي المُتعارضة مع مسار محطات مشروع مترو الانفاق الخط الرابع.

وتستلزم الأعمال إجراء غلق جزئي بشارع الهرم بالاتجاهين وتقاطعه مع شوارع ناصر الثورة والوحدة العربية والظافر لمده ثلاثة أيام، وذلك ابتداءً من يوم الجمعة الموافق 2/7/2021 حتى صباح يوم الأحد الموافق 4/7/2021 ابتداء من الساعة 12 صباحًا حتى الساعة 5 صباحًا فقط دون تعطيل حركه المرور.

ووضعت الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المُنفذة، اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية اللازمة بمحيط الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المُواطنين، وتم تعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية.

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