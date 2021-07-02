تراند الفن: تعرف على التشكيل المتوقع لمواجهة بلجيكا ضد إيطاليا في يورو2020

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 2 يوليو 2021 09:09 صباحاً - ينتظر عشاق كرة القدم، اليوم مباراة من العيار الثقيل بين منتخبي بلجيكا وإيطاليا، في اللقاء الذي سيجمع بينهما، ضمن منافسات دور ربع النهائي من بطولة كأس الأمم الأوروبية.

وتأهل منتخب بلجيكا إلى هذا الدور، بعد الفوز على البرتغال بهدف دون رد، في دور الثمن نهائى، ويأتي تشكيل منتخب بلجيكا كالآتي:-

كورتوا – فيرتونخين – فيرمالين – ألدرفايلد – مونييه – كاراسكو – تيليمانس – فيتسيل – ثورجان هازارد – ميرتينز – لوكاكو.

بينما تأهل منتخب إيطاليا إلى هذا الدور، بعد الفوز على منتخب النمسا، بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد بشق الأنف، بعد دخول اللقاء إلى الوقت الاضافي، ويأتي تشكيل منتخب إيطاليا المتوقع كالتالي:-

دوناروما – أسيربي – بونوتشي – سبينازولا – دي لورينزو – باريلا – فيراتي – جورجينو – بيراردي – أنسيني – إيموبيلي.

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