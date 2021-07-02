تراند الفن: طفلك سيصبح ذكياً .. إذا كان مهتماً بهذه الألعاب!

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 2 يوليو 2021 09:09 صباحاً - صحيفة المرصد : خلصت دراسة إلى أن الأطفال الذين يبدون أكثر استمتاعاً بالخدع السحرية يصبحون أطفالًا أكثر فضولًا، وربما يكونون أيضًا أكثر ذكاءً.

ودرس باحثون من جامعة جونز هوبكنز في بالتيمور فضول الأطفال من سن 11 شهرًا إلى ثلاث سنوات، بحسب “ديلي ميل” البريطانية.

الألعاب السحرية

ولاحظ فريق الباحثين أن الأطفال، الذين أعجبوا بالخدع السحرية، أصبحوا أطفالًا أكثر فضولًا عند مرورهم باختبارات المرحلة الثانية من الدراسة.

من جهتها، قالت ليزا فيجنسون، أستاذ علم النفس بجامعة جونز هوبكنز وباحثة مشاركة في الدراسة، إن هناك صلة ما بين فضول الطفل واهتمامه بالحيل السحرية، إلى ذلك يمكن أن تكون تلك الصلة بمثابة دلالة يمكن من خلالها توقع مدى فضول الطفل بعدئذ أثناء مرحلة ما قبل المدرسة، ومن الممكن أن يتم توقع “أن الطفل اعتبارًا من سن الثالثة سيكون في حال جيد بشكل خاص ويمكنه تعلم الكثير عن العالم”، بفضل ميزة الفضول.

قدرتهم على حل المشكلات

أشارت النتائج إلى أن الأطفال، الذين سبق لهم التحديق لفترة أطول في الألعاب والأشياء التي قد تبدو غريبة أو مفاجئة أو سحرية، هم من يميل الآباء إلى تصنيفهم على أنهم أكثر فضولًا في البحث عن المعلومات وحل المشكلات.

ويرى الباحثون أن هذا هو نوع الفضول الذي من المرجح أن يساعد الأطفال في التعرف على العالم من حولهم.