تراند الفن: لجنة سلامة الغذاء تعقد ورشة عمل حول أهمية تطبيق الرقابة على الأغذية الأحد المقبل

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 2 يوليو 2021 09:09 صباحاً - تعقد لجنة سلامة الغذاء بالنقابة العامة للأطباء البيطريين، برئاسة الدكتورة شيرين زكي، ورشة عمل بعنوان “سلامة الغذاء ليست مطالب فئوية.. بل واجب على الجهات الرقابية”، وذلك يوم الأحد 4 يوليو 2021، الساعة 2 ظهرا، بالقاعة الصغرى بمقر دار الحكمة بالقصر العينى.

وتأتى ورشة العمل فى إطار حرص نقابة أطباء بيطريين مصر، على سلامة غذاء المواطن المصرى.

وفي وقت سابق عقد الدكتور خالد سليم، النقيب العام للأطباء البيطريين، اجتماعا مصغرا مع كل من أيمن شكري، عضو مجلس النواب، ووليد الهوارى، عضو مجلس الشيوخ، بحضور الدكتور أسامة مخلوف، رئيس النقابة الفرعية للأطباء البيطريين بمحافظة الفيوم، والدكتور الحسيني عوض، عضو مجلس النقابة العامة، رئيس المركز العلمي، والدكتور محمود عفيفي، عضو مجلس النقابة ومدير برنامج دعم الطبيب البيطري، وذلك على هامش فعاليات اليوم الأول لدورة التلقيح الاصطناعي والرعاية التناسلية المنعقدة بمحافظة الفيوم في الفترة من 26: 28 يونيو 2021.

ناقش النقيب العام للأطباء البيطريين خلال الاجتماع، أزمة تكرار وقائع الاعتداء على الأطباء البيطريين، مؤكدا ضرورة وجود آليات تنفيذية لضمان عدم تكرارها، كما تم الاتفاق على ضرورة وضع تعديل تشريعي لمواجهة هذه المشكلة.

جاء ذلك على خلفية واقعة الاعتداء على الدكتورة مروة صلاح، والتي تم تداولها مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تم طرح الواقعة قبل بدء اليوم الأول لدورة التلقيح الاصطناعي والرعاية التناسلية، وبيان سُبل مؤازرة ودعم الطبيبة بكافة السبل المتاحة وقت الحدث، حيث حضر المعتدى على اللجنة عقب إلقاء القبض عليه أمس وقدم اعتذاره لها أمام الجميع.

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