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فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 2 يوليو 2021 09:09 صباحاً - أدمن ساعتين مضت المرصد 15 زيارة
ترجمة حصرية : رصد مقطع فيديو بثته صحيفة “ديلي ميل” رجلاً في حالة “سكر” وهو يقفز على قضبان السكة الحديد قبل ثوانٍ من مرور قطار بسرعة شديدة.
وأظهر الفيديو الرجل الذي كان عاري الصدر ويحمل زجاجة مذهولا على طول الرصيف في محطة سكة حديد بلفيدير في جنوب شرق لندن في الساعة 10:30 مساء يوم الأربعاء 23 يونيو.
ووفقاً لشهود عيان بحسب “ديلي ميل” فأن الرجل كان يصرخ بعبارات عنصرية ضد مراهقين يقفون على منصة أخرى. كما قال الشهود أن أحد المراهقين اتصل ليطلب منه الذهاب إليهم فقفز الرجل في جزء من الثانية على القضبان.
وحاول أحد الحضور إنقاذ الرجل ومد إليه يده قبل قدوم القطار إلا أنه كان قادماً بسرعة شديدة وعند اقترابه منهما تركه ليواجه مصيره.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: مدّ يده إليه لينقذه من قطار سريع قادم ثم تركه في اللحظة الأخيرة! على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.