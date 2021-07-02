فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 2 يوليو 2021 09:09 صباحاً - صحيفة المرصد : أفادت دراسة أن تناول الكثير من الأسماك الزيتية والأطعمة الأخرى الغنية بأحماض أوميغا 3 الدهنية يساعد في وقف الصداع النصفي.
ووجدت الدراسة، التي نشرت في المجلة الطبية البريطانية، أن المشاركين الذين تناولوا المزيد من أوميغا 3 يعانون من صداع أقل حدة وأقصر مدة.
وشملت الدراسة الجديدة 182 شخصا، معظمهم من الشابات، تعرضوا للصداع النصفي ما بين خمسة و20 يوما في الشهر. وفقاً لـ”روسيا اليوم”
وارتبط النظام الغذائي الذي يحتوي على نسبة عالية من أوميغا 3 بتقليل 1.3 ساعة من الصداع يوميا، ويومين للصداع في الشهر.
وفي الوقت نفسه، شهدت مجموعة النظام الغذائي التي تحتوي على أوميغا 3 بالإضافة إلى انخفاض أوميغا 6، انخفاضا بمقدار 1.7 ساعة من الصداع يوميا وأربعة أيام صداع في الشهر.
وقال الخبراء إن هذا يعني أن النظام الغذائي جيد مثل أدوية الصداع المعتمدة حديثا في تقليل عدد الأعراض.
وقالوا إن النتائج تشير إلى أن أحماض أوميغا 3 وأوميغا 6 تلعب دورا مهما في تنظيم الألم، و”تفتح الباب لأساليب جديدة لإدارة الألم المزمن لدى البشر”.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المرصد وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: الكشف عن نظام غذائي غني بـ”عنصر هام” يساعد في وقف الصداع النصفي! على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.