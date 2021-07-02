تراند الفن: إصدارات «معهد التخطيط القومي» بمعرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته الـ52

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 2 يوليو 2021 09:09 صباحاً - يشارك معهد التخطيط القومي في جناحه بالمعرض للعام الثالث على التوالي؛ بالمجلات العلمية المحكمة والتقارير السنوية والمطبوعات الصادرة عن المعهد ضمن إصدارات الإنتاج الفكري بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الثانية والخمسين والتي تستمر حتى الخامس عشر من يوليو الجاري، وذلك في إطار نشر العلوم والمعرفة، وتعريف جمهور المعرض بأنشطة المعهد العلمية والأكاديمية والبحثية والاستشارية، من خلال موقعه في قاعة العرض الرئيسية رقم (3)، جناح (B 46) بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس.

ويضم جناح المعهد عدة مشروعات بحثية، ومطبوعات دورية منها: كتاب المؤتمر السنوي، والمجلة المصرية للتنمية والتخطيط، وسلسلة قضايا التخطيط والتنمية، والمذكرات خارجية.

كما خصص المعهد عدد من الإصدارات كهدايا لزوار المعرض، ويعرض جناح المعهد المطويات التي تحتوي كل الشروط والمتطلبات اللازم توافرها للالتحاق ببرامج المعهد العلمية والتي منها:-

1- برنامج الماجستير المهني.

2- برنامج الماجستير الأكاديمي.

3- برنامج الدكتوراه الأكاديمية.

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