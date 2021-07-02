شوف عروض بنده لهذا الأسبوع والهدايا المقدمة من هايبر بنده لعملاؤه وأهم المفاجآت في يوليو 2021

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عروض بنده في السعودية اليوم ولمدة أسبوع

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عروض بنده اليوم ولمدة أسبوع

يقدم هايبر بنده في السعودية العديد من التخفيضات على منتجات الأجبان مثل: العرض على الجبنة من ماركة كريم، وكذلك يقدم خصم مميز على الجبنة الشيدر القالب معد برايد Pride.

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عروض مميزة جداً من بنده ماركت على المنتجات الموضحة سابقاً، ومنها: خصومات على عبوات زبادي ندى Nada الطازج كامل الدسم، وأيضاً خصم مميز على الزبادي اليوناني من نفس الماركة المميزة، وأيضاً على كريمة الطبخ من بوك العالمية Puck، كما يتوفر خصم مميز على الجبنة الموتزاريلا المبشورة من بووك Puck، كما يوجد خصم ممتاز على الباوند كيك بنكهة الفانيليا، وعلى نكهة الشيكولاتة من نفس المنتج على ماركة أمريكانا، وكذلك خصومات على البطاطس المقلية المقرمشة الرفيعة جداً من ماركة أمريكانا Americana العالمية، كما يتوفر خصم مميز على الجبنة التشدر القابلة للدهن الأصلية من ماركة كرافت Craft، كما يتوفر العديد من العروض من موقع ثقفني، فتابعونا لجديد كل يوم.