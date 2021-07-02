تراند الفن: بالفيديو.. “مسؤول”يرد على ارتفاع أسعار المباني بعد تفعيل الكود.. ويكشف الهدف منه

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 2 يوليو 2021 07:09 صباحاً - أدمن ‏18 دقيقة مضت المرصد 11 زيارة

صحيفة المرصد: رد الوكيل المساعد للتعمير بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان محمد الصبيحي، على ما يثار حول استغلال بعض المقاولين تفعيل الكود السعودي للمباني في رفع الأسعار.

وقال الصبيحي، ي مداخلة مع قناة “الإخبارية” إن تفعيل الكود السعودي خلال الفترة الحالية قد يرفع الأسعار بنسبة معينة، ولكنه يحافظ على تكاليف التشغيل وصيانة المباني. مشيرا، إلى أن هذا الأمر سيساهم في خفض التكاليف بعد ذلك، خاصة مع دخول المكاتب الهندسية للاستثمار في هذا القطاع.

وأكد أن تفعيل الكود السعودي يهدف إلى رفع جودة المباني والمنشآت وتطوير هذا القطاع وتنظيم عملية البناء، إلى جانب ضمان تطبيق الاشتراطات التي تحقق السلامة العامة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المرصد وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.