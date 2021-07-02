تراند الفن: الحكم بحبس زوج الفنانة المصرية هالة صدقي

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 2 يوليو 2021 07:09 صباحاً - أدمن ‏56 دقيقة مضت المرصد 20 زيارة

صحيفة المرصد : قضت محكمة الأسرة في قصر النيل بحبس سامح سامي زوج الفنانة المصرية هالة صدقي 30 يوما، لامتناعه عن دفع مليون ومئة ألف جنيه قيمة تكاليف دراسة ابنيهما سامو ومريم. وكان رجل الأعمال سامح سامي زوج الفنانة هالة صدقي أثار الجدل مجددا بعد أن نشر تعليقا عبر “فيسبوك” يوجه فيه رسالة إلى ابنه وابنته حول نسبهما. وقال سامح: “لآخر مرة بقولها يا سامو ويا مريم هالة صدقي دي مش أمكم والحكم في قضية الـ”dna”، يوم 13 يوليو وكلو سيتحول للطب الشرعي وأنا ساعتها مش هرحمك”. وكانت هالة صدقي تلقت من زوجها إخطارا بالطاعة وعلقت: “أنا موافقة جدا على الطاعة ومش معترضة، بس شقة الزوجية كانت إيه؟ دي شقتي اللي أنا اتجوزت فيها وخلفت فيها وعشت فيها، واللي هو سافر وسابنا منها، والعنوان اللي كاتبه عنوان شقة أبوه”.

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