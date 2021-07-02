تراند الفن: ارتفاع صادرات مصر من السجاد وأغطية الأرضيات لـ 180 مليون دولار خلال 5 أشهر

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 2 يوليو 2021 07:09 صباحاً - كشفت بيانات حديثة عن ارتفاع قيمة صادرات مصر من السجاد وأغطية الأرضيات، خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الحالي إلى 180 مليون دولار، مقابل 109 ملايين دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، لتكون نسبة النمو في صادرات هذا البند نحو 65%.

وكشف المجلس التصديري للمفروشات، أن إجمالي الصادرات فى قطاع المفروشات خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الحالى، قد بلغت نحو 242 مليون دولار مقابل 170 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة نمو بلغت 43 %.

وسجلت قيمة صادرات بياضات الأسرة والمفروشات، خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الحالى نحو 21 مليون دولار، مقابل 20 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى بنسبة نمو 1%، أما قيمة الصادرات من بند الستائر فقد بلغت نحو 10 ملايين دولار، مقابل 7 ملايين دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 لتكون نسبة النمو فى بند الستأئر 51%.

وبلغت قيمة الصادرات للدول العربية خلال الفترة من يناير إلى مايو الماضيين، من العام الحالى 59.3 مليون دولار بنسبة نمو 25 % عن نفس الفترة من العام الماضى، فى حين بلغت قيمة صادرات الغزول والمنسوجات للولايات المتحدة الأمريكية 4.8 مليون دولار بنسبة نمو 109% وكانت القيمة المحققة خلال نفس من العام الماضى نحو 2.3 مليون دولار.

وبلغت قيمة الصادرات للدول الأفريقية “دون الدول العربية” نحو 10.4 مليون دولار مسجلة نفس قيمة العام الماضى، أما الصادرات للدول الأوروبية فقد بلغت قيمتها نحو 49.0 مليون دولار مقابل 58.0 مليون دولار عام 2020 لتكون نسبة الإنخفاض فى القيمه نحو 16%.

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