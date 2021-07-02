تراند الفن: حكيم: “بشد على ولادي وبحمد ربنا إنهم لا يحبون الغناء”

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 2 يوليو 2021 07:09 صباحاً - تحدث الفنان حكيم عن علاقته بأبنائه، وتفاصيل حضوره حفل تخرج ابنه الأصغر، والذي أقيم مؤخرا، وقال: “عمر تخرج من مدارس الليسية فرانسيه خلص ثانوية، وهيكمل دراسته بالخارج زي إخواته، أحمد ومريم هما بيدرسوا في إنجلترا وهو رايح سويسرا، وكمان هو واخد أفضل لاعب كرة في مدرسته”.

وتابع “حكيم” في تصريح خاص لـ “القاهرة 24: “علاقتي بأولادي مش شديد أوي عليهم ومش صاحبهم أوي، مبحبش أخلط الأمور في العادات والتقاليد زي ما أنا اتربيت في البلد، وأكلمهم صعيدي يكلموني إنجليزي فرنساوي، وبتعامل معاهم باحترام وذوق ومبزعلهمش لأن ربنا هيحاسبني عليهم”.

واستكمل: “محدش فيهم بيحب الغناء، والحمدلله ربنا كرمني أنهم مبيحبوش الغناء وبيحبوا التعليم، والثلاثة أولاد يحبون الرياضة، أنا بشد عليهم شوية عشان هو يتعلق بالرياضة زي منا كنت متعلق بالغناء وبحب أروح أغني”.

يُشار إلى أن حكيم كان قد طرح قبل عيد الفطر أغنية بعنوان “الليلة عيد” عبر الفيديوهات الشهير “يوتيوب”، وهي من كلمات صلاح مندي، وألحان هاني فاروق، وتوزيع إسلام شيتوس، كما طرح أغنية “عدى الغزال” نهاية شهر يناير الماضي، من كلمات وألحان أحمد ناصر وإسلام كابونجا، توزيع إسلام ساسو.

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