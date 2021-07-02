تراند الفن: هالة صدقي تحتفل مع فنان شهير بعد الحكم بحبس زوجها.. و”الأخير” يفاجئها برد مهين

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 2 يوليو 2021 07:09 صباحاً - أدمن ‏10 دقائق مضت المرصد 11 زيارة

صحيفة المرصد: أصدرت محكمة قصر النيل شؤون الأسرة، حكما بحبس سامي سامح زوج الممثلة هالة صدقي 30 يوما لامتناعه عن دفع مليون ومائة ألف جنيه قيمة المصاريف الدراسية لأبنائه.

ونشرت هالة صدقي عبر «انستجرام» صوره تجمعها بالنجم الهندي بول انكا، وعلقت قائلة: «احتفال هندي مع النجم بول انكا بمناسبة الحكم بالسجن للأعداء”.

وأضافت هالة صدقي: ”وللأسف تأجيل الحكم في قضية الطاعة.. لسه بيدور على بيت أطيعه فيه“.

وسرعان ما رد سامح سامي، على سخرية زوجته، إذ نشر عبر حسابه في فيسبوك، صورة لمنشور هالة صدقي، وعلق عليها بالقول: ”عشان بس تعرفوا المستوى الوضيع اللي كنت عايش فيه“.



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