تراند الفن: الجونة ضيفًا على الإنتاج الحربي اليوم في الدوري الممتاز

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 2 يوليو 2021 06:09 صباحاً - يستعد فريق الجونة لخوض مواجهته المرتقبة أمام نظيره الإنتاج الحربي، التي تجمع بينهما ضمن منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

ويستضيف الإنتاج الحربي، نظيره الجونة على ستاد الأهلي we السلام، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز في المباراة التي تنطلق في تمام الساعة السابعة من مساء اليوم الجمعة.

ويأمل الجونة في مواصلة الانتصارات التي يحققها في الدوري من أجل تعديل مركزه في جدول ترتيب المسابقة المحلية.

بينما يسعى الإنتاج الحربي في حصد نقاط المباراة الثلاث، وتحقيق الفوز من أجل الابتعاد عن المنطقة المظلمة، التي يتواجد فيها في جدول الترتيب.

ويحتل فريق الإنتاج الحربي المركز الثامن عشر ضمن جدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز، برصيد 17 نقطة، بعد فوزه الأخير على حساب نظيره المصري البورسعيدي.

بينما يأتي الجونة في المركز العاشر ضمن جدول ترتيب الدوري برصيد 35 نقطة، بعد فوزه الأخير على حساب نظيره سيراميكا كليوباترا بثلاثية مقابل هدفين.

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