تراند الفن: ألحان مصرية معاصرة بالأوبرا.. والثنائي الموسيقى فؤاد ومنيب على مسرح النافورة

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 2 يوليو 2021 06:09 صباحاً - يقدم الثنائى الموسيقى محمد فؤاد ( بيانو ) وأحمد منيب ( فيولينة ) حفلا، فى الثامنة مساء الجمعة 2 يوليو على مسرح النافورة، ويستضيفا لأول مرة عازف الناي هانى البدرى، وذلك بمصاحبة اوركسترا أوبرا القاهرة الاحتفالى بقيادة المايسترو جورج قلته.

ويتضمن البرنامج عددًا من مؤلفاتهما الخاصة، التى تنتمى إلى الألحان المصرية المعاصرة، وتمزج الطابع الشرقى بالاسلوب الغربى، لتشكل أحد ألوان التأليف الموسيقى الحديث منها العاصفة، ضائع، موعد مع الغروب، نوستالجيا إن بلو، أغنية للروح، مناجاة، جزيرة، روزيتا، طريق، فقط فى الذاكرة وضحكة، كما يعزف منيب لأول مرة على آلة الربابة الشعبية إلى جانب آلته المفضلة الفيولينة.

يذكر أن محمد فؤاد طبيب وعازف بيانو ومؤلف موسيقي التقى بـ أحمد منيب عازف الكمان، الذي يكمل دراساته الموسيقية العليا في ألمانيا، بعد تخرجه من معهد الكونسرفتوار، وأعجب كل منهما بالأسلوب الموسيقي للآخر، فقررا العمل سويا، حيث أعاد منيب توزيع مؤلفات فؤاد لتلائم آلتي البيانو والفيولينة، وقدما معا عدة عروض بمختلف الأماكن الثقافية بمصر وحققا نجاحًا جماهيريًا كبيرًا.

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