تراند الفن: أحمد كمال يكشف حقيقة اعتزال الفنانة عبلة كامل (فيديو)

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 2 يوليو 2021 06:09 صباحاً - نفى الفنان أحمد كمال الأخبار المتداولة بخصوص اعتزال طليقته الفنانة عبلة كامل، مؤكدًا أن كل هذه مجرد شائعات ولا أساس لها من الصحة، متمنيًا أن تعود لجمهورها في أقرب وقت.

وتحدث كامل عن الفنانة عبلة كامل في تصريح خاص لـ “القاهرة 24″، قائلًا: “عبلة كامل لم تعتزل، وهي كويسة جدًا الحمد لله، وإن شاء الله تشتغل”.

وفي سياق منفصل، كشف كامل رأيه في المنصات الإلكترونية التي يتم من خلالها نشر بعض الأعمال الفنية، قائلًا: “هي المستقبل وكورونا أكدت ده.. وميزاتها أنها هتطلب أفلام قصيرة وتسجيلية ونتفلكس بتخاطب كل الفئات”.

وكان آخر أعمال الفنانة عبلة كامل على الشاشة الصغيرة مسلسل “سلسال الدم”، بجزئه الخامس، والذي عرض عام 2018.

مسلسل “سلسال الدم” بطولة كل من رياض الخولي، أحمد سعيد عبد الغني، رانيا فريد شوقي، راندا البحيري، إخراج مصطفى الشال.

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