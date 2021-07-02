تراند الفن: كريستين لاجارد تتوقع إلغاء السقف على توزيعات أرباح البنوك الأوروبية في سبتمبر

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 2 يوليو 2021 06:09 صباحاً - أعلنت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاجارد، أن البنوك الأوروبية قد تشهد إلغاء السقف على توزيعات الأرباح، وإعادة شراء الأسهم بنهاية شهر سبتمبر.

وتعد هذه أوضح إشارة حتى الآن على أن القطاع سيكون قادرًا على تعزيز العوائد للمساهمين الذين عانوا طويلًا.

بصفتها أيضًا رئيسةً لمجلس المخاطر النظامية الأوروبي، أبلغت لاجارد المشرّعين الأوروبيين إنه قد يتم السماح بإلغاء دعوة المجلس لفرض القيود إذا لم تتدهور أوضاع القطاعين الاقتصادي والمالي.

وأضافت: “إن تحسّن التوقعات الاقتصادية، على خلفية التقدّم السريع في حملات التطعيم، قد قلّل من احتمالية حدوث سيناريوهات خطيرة”.

في العام الماضي، تعرضت أسهم البنوك الأوروبية لضربة قاسية بعد أن أصدر المنظمون حظرًا فعليًا على عائدات المساهمين، في مفاضلة لصالح الإغاثات غير المسبوقة والتحفيز المموّل من دافعي الضرائب أثناء الوباء.

وقام البنك المركزي الأوروبي والسلطات الأخرى بوضع حد أقصى لتوزيعات الأرباح وإعادة شراء الأسهم خلال الشهور التسعة الأولى من عام 2021، إلى أن تتضح حالة عدم اليقين بشأن كيفية أداء الاقتصاد.

محللو “جيه بي مورجان تشيس آند كو”، بقيادة كيان أبو حسين، رؤوا في تقرير أن “المستثمرين يحوّلون تركيزهم بشكل متزايد نحو توزيعات الأرباح، ونتوقع صدور قرار لصالح رفع القيود عليها. حيث يُعد الوضوح بشأن توزيعات الأرباح النقدية المستقبلية أمرًا أساسيًا بالنسبة إلى المستثمرين”.

ارتفع مؤشر “يورو ستوكس بانكس “Euro Stoxx Banks، المكوّن من 22 عضوًا، بنسبة 2.2% يوم الخميس، ليضعه ذلك على طريق تحقيق أكبر زيادة في شهر واحد. وتصدّر المكاسب كل من “باواغ غروب إيه جي” النمساوية، و”بانكو بيلباو فيزكايا أرجنتاريا إس إيه” الإسباني، و”سوسيتيه جنرال” الفرنسي.

وبدا كل من “نورديا بنك إيه بي بي”، و”إينتيسا سان باولو إس بي إيه”، و”بي بي في إيه”، “الأكثر جاذبية” في تحليل “جيه بي مورغان” حول تكلفة حقوق الملكية للبنوك الأوروبية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع القاهرة 24 وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.