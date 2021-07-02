تراند الفن: السفارة المصرية في كوريا الجنوبية تعلق أعمالها احتفالا بـ 30 يونيو

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 2 يوليو 2021 06:09 صباحاً - أعلنت السفارة المصرية في كوريا الجنوبية، تعليق كافة المعاملات القنصلية اليوم الجمعة، احتفالا بالذكرى الثامنة لثورة 30 يونيو.

وأوضحت السفارة المصرية في بيان لها، أنه سيتم توقيف كافة المعاملات القنصلية اليوم، على أن يستأنف استقبال المواطنين لإنهاء معاملاتهم الأسبوع المقبل في الأوقات الرسمية للسفارة.

ووفيما يتعلق بذكرى ثورة 30، كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد أصدر قرارًا باعتبار أمس الخميس، إجازة رسمية بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو 2013.

وفي ذات السياق وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي، رسالة للشعب المصري عبر صفحته الرسمية على “فيس بوك”، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثامنة لثورة 30 يونيو”.

وقال الرئيس في منشوره: “لم تكن ثورة الثلاثين من يونيو مُجرد لحظة عابرة عبر فيها المصريون عن غضب أو سخط أو امتعاض، بل كانت أرقى صيحات التعبير عن أقوى الثوابت المصرية وأشدها رسوخًا وأكثرها نُبلًا، وهي الانتماء للوطن والولاء للأرض.. إننا وإذ نحتفل اليوم بالذكرى الثامنة لثورتنا المجيدة، أتوجه برسالة غالية إلى كل من ضحّى وقدّم روحه ثمنًا لرفض التطرف والإرهاب، وأقول لهم: لن ننساكم.. أنتم في قلوبنا، نفخر بكم وننحني إجلالًا لأرواحكم الطاهرة”.

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