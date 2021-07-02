تراند الفن: دولة عربية تعلن رصد 4 بؤر من سلالة كورونا الهندية داخل أراضيها

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 2 يوليو 2021 05:09 صباحاً - أدمن ‏38 دقيقة مضت المرصد 14 زيارة

صحيفة المرصد: كشف عضو في اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا في المغرب، عن رصد 4 بؤر من السلالة الهندية (دلتا) في البلاد.

ووفقا لصحيفة “ الأحداث المغربية “ ، قال البروفيسور مولاي سعيد عفيف، عضو اللجنة العلمية، أن ”4 بؤر من المتحور الهندي دلتا ظهرت في المغرب، 3 في مدينة الدار البيضاء، ورابعة بمدينة القنيطرة“.

وقال عفيف أن ”السلطات الصحية، اتخذت كل الإجراءات والتدابير لتطويق الإصابات، خصوصا أن مدينة الدار البيضاء ذات كثافة سكانية عالية.

وظهرت سلالة ”دلتا“ من فيروس كورونا، للمرة الأولى في الهند، وثير مخاوف كبيرة حول العالم، بسبب ”شراسته وسرعة انتشاره“ مقارنة مع سلالات أخرى من الفيروس.

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