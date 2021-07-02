تراند الفن: المصري البورسعيدي يواجه البنك الأهلي في الدوري الممتاز

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 2 يوليو 2021 05:09 صباحاً - يستضيف فريق البنك الأهلي نظيره المصري البورسعيدي، خلال اللقاء الذي يجمع بينهما، ضمن منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

ويواجه البنك الأهلي نظيره المصري البورسعيدي، على ستاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين، في المباراة التي تنطلق في التاسعة من مساء اليوم الجمعة.

ويطمح البنك الأهلي، في مفاجأة المصري البورسعيدي، واستغلال سقوط الفريق خلال الجولة الماضية من الدوري، من أجل خطف نقاط المباراة الثلاث.

بينما يأمل المصري البورسعيدي في تعويض الخسارة المفاجئة، التي تلقاها خلال الجولة الماضية على يد الإنتاج واستعادة الانتصارات.

ويحتل فريق المصري البورسعيدي المركز الثاني، ضمن جدول ترتيب الدوري برصيد 43 نقطة، بعد خسارته أمام الإنتاج الحربي بثلاثية مقابل هدفين.

بينما يأتي البنك الأهلي في المركز السادس عشر، ضمن جدول الترتيب برصيد 22 نقطة، بعد فوزه الأخير على حساب نظيره طلائع الجيش.

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