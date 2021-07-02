تراند الفن: السعودية تدعو طرفي اتفاق الرياض بشأن اليمن لاستكمال تنفيذه

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 2 يوليو 2021 05:09 صباحاً - دعت المملكة العربية السعودية طرفي اتفاق الرياض بشأن اليمن، الجمعة، للاستجابة العاجلة لما تم التوافق عليه، وذلك إثر اجتماع ممثلي الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي لبحث استكمال الدفع بتنفيذ الاتفاق.

وجاء في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية “واس”: “استمرارًا لجهود المملكة منذ توقيع اتفاق الرياض لتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن ودفع كافة الأطراف للقبول بالحلول السياسية عوضًا عن الخلافات والتجاذبات، فقد تم جمع ممثلي الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي في الرياض لبحث استكمال الدفع بتنفيذ اتفاق الرياض”.

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