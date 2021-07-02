تراند الفن: الأرصاد تكشف عن الظواهر الجوية المتوقعة من اليوم الجمعة إلى الأربعاء المقبل

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 2 يوليو 2021 05:09 صباحاً - كشفت هيئة الأرصاد الجوية أبرزالظواهرالجوية المُتوقعة من اليوم الجمعة حتى يوم الأربعاء المقبل، حيث تشهد البلاد طقسًا شديد الحرارة رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حارًّا رطب على السواحل الشمالية، أما ليلًا فسيكون الطقس مُعتدل رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري وباقي الأنحاء.

وقالت الهيئة إن هناك ارتفاعًا في نسبة الرطوبة، وبالتالي زيادة درجة الحرارة المحسوسة عن المتوقعة في الظل، بقيم تتراوح بين 4 و3 درجات.

وأكدت هيئة الأرصاد وجود شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر، حتى الساعة السادسة صباحًا تقريبًا، على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.

وتابعت أن هناك نشاط رياح على بعض المناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

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