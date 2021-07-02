تراند الفن: “السكة الحديد” تجرى تعديلات لمواعيد القطارات على خطوط الوجه البحري

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 2 يوليو 2021 05:09 صباحاً - أجرت الهيئة العامة للسكك الحديدية تعديل تركيب بعض القطارات علي بعض خطوط الوجه البحري، وتشغيل خدمة جديدة وإيقاف مؤقت لبعض القطارات بالوجه القبلي، طبقا لتوجيهات القيادة السياسية بتحسين الخدمة المقدمة لجمهور الركاب، والعمل علي سرعة الانتهاء من مشروعات التطويروزيادة عوامل الأمان.

وقد قررت الهيئة الآتي:-

تعديل تركيب بعض القطارات علي خطوط (طنطا / المنصورة،، منوف / طنطا، طنطا / ميت غمر، السنطة/ محلة روح ) لعربات محسنة علي بعض الخطوط وعربات مميزة علي أخري وذلك إعتبارا من يوم 26/6/2021

• خط طنطا / المنصورة

يتم تعديل تركيب قطاري 49 / 44 ركاب طنطا / المنصورة والعكس لعربات محسنة بعدد 7 عربات لكل قطار في نفس مواعيدهم الحالية.

• خط منوف / طنطا

يتم تعديل تركيب قطاري 347 / 560 ركاب منوف / طنطا والعكس لعربات محسنة بعدد 7 عربات لكل قطار في نفس مواعيدهم الحالية.

• خط طنطا/ميت غمر/السنطة/ محلة روح

يتم تعديل تركيب قطارات337/ 350/4350/351/ 352 ركاب طنطا/ميت غمر/السنطة/ محلة روح والعكس لعربات مميزة بعدد 6 عربات لكل قطار في نفس مواعيدهم الحالية.

• تشغيل خدمة جديدة

– يتم تشغيل قطار 135 اكسبريس الواسطي / الجيزة من محطة الواسطي الساعة 04.35 يصل الجيزة الساعة 5.50

– تشغيل قطار 134 اكسبريس الجيزة / الفيوم من محطة الجيزة الساعة 11.15 يصل الفيوم الساعة 14.15طبقا للجداول المرفقة

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