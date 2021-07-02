تراند الفن: “الدولية لتمويل التجارة”: القطاع الخاص السعودي بحاجة لمزيد من التمويلات لإنعاش الاقتصاد

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 2 يوليو 2021 05:09 صباحاً - قال المهندس هاني سالم سنبل، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، إن المؤسسة تدرك حجم التحديات العديدة التي يواجهها القطاع الخاص في السعودية، خصوصًا الشركات المتوسطة والصغيرة، والصعوبات المتعلقة بالوصول إلى الخدمات التمويلية اللازمة لدعم أنشطتها التجارية والتصديرية.

جاء ذلك خلال عقد بنك التصدير والاستيراد السعودي (Saudi EXIM Bank) اتفاقيةً إطاريةً مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة(ITFC) لتقديم الخدمات التمويلية لعملاء بنك التصدير، والتي تهدف إلى تعزيز دور البنك الريادي في تحفيز القطاع الخاص ودعم وتطوير صادرات الشركات العاملة في المملكة العربية السعودية.

وأضاف المهندس هاني سالم سنبل: تتمثل أهمية دور بنك التصدير والاستيراد السعودي في تقديم الدعم التمويلي والتسهيلات الائتمانية، والتي من شأنها مساندة القطاع الخاص للتغلب على تلك التحديات وتطوير صادرات المملكة غير النفطية تحقيقًا لتطلعات القيادة الرشيدة، ومستهدفات رؤية المملكة 2030 الساعية لزيادة حصة الصادرات غير النفطية من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي”.

ويعمل بنك التصدير والاستيراد السعودي منذ تأسيسه على تقديم التسهيلات الائتمانية للمستفيدين بشكل مباشر أو من خلال عقد الشراكات مع الجهات المحلية والدولية في القطاعين العام والخاص، والعمل مع البنوك التجارية والمؤسسات المالية المحلية والدولية من أجل تقديم خدمات مالية متكاملة لتمويل الصادرات الوطنية غير النفطية وتعزيز تنافسيتها على مستوى العالم.

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