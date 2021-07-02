تراند الفن: 8 أطعمة ومشروبات لا ينصح الأطباء بتناولها.. تعرف عليها

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 2 يوليو 2021 04:09 صباحاً - هناك بعض الأطعمة التي يجب تجنبها، نظرًا لأنها تضر بالصحة العامة للجسم، كما أنها تسبب بعض المشاكل الصحية وتزيد من مخاطر السرطان وضغط الدم والسكري، وفيما يلي بعض الأطعمة التي ينصح بعدم تناولها.

الكحول

وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، فإن شرب الكحول لفترات طويلة يمكن أن يسبب ارتفاع ضغط الدم وتليف الكبد، كما ذكر المعهد الوطني لإدمان الكحول وإدمان الكحول أن الاستهلاك الزائد للكحول قد يؤدي إلى عدم وضوح الرؤية، ووقت رد الفعل البطيء، وفقدان التوازن.

ثبت أن الإفراط في تناول السكر المضاف يزيد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم والالتهابات.

المشروبات الغازية

ثبت أن المشروبات الغازية مليئة بالمحليات الصناعية التي تؤدي إلى إفراز الأنسولين، مما يؤدي إلى زيادة الدهون الثلاثية في الدم، على المدى الطويل، يؤدي إلى ترسب الدهون في الكبد وينتج عنه مرض السكري ومقاومة الأنسولين.

لأنها محملة بمواد كيميائية ضارة تشكل خطورة على عملية الأيض، ويمكن أن تسبب مرض السكري وارتفاع الكوليسترول وأمراض القلب والسمنة وتسوس الأسنان.

الوجبات السريعة محملة بمواد كيميائية مثل السكرالوز، والعديد من العوامل الصناعية الأخرى التي يمكن أن تعرضك لخطر الإصابة بأمراض القلب والسرطان والسمنة.

المقلي والمشوي

الأطعمة المصنوعة عن طريق أي من الطريقتين كثيفة السعرات الحرارية وبسبب الحرارة العالية، حيث تتشكل مركبات غير صحية أثناء عملية الطهي مما يزيد من خطر الإصابة بالسرطان وأمراض القلب الأخرى.

اللحوم المصنعة

توصلت الدراسات أن اللحوم المصنعة أكثر عرضة للإصابة بأمراض خطيرة بما في ذلك سرطان القولون والسكري من النوع 2 وأمراض القلب.

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