تراند الفن: تركيب الجسر الفولاذ الرابط بين البرجين التوائم في العاصمة الإدارية الجديدة

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 2 يوليو 2021 04:09 صباحاً - تمكنت الشركة الصينية العامة للهندسة الإنشائية (CSCEC)، بالتعاون مع الشركات المصرية، من رفع الجسر الفولاذ، الذي يربط بين البرجين التوائم في منطقة الأعمال المركزية في العاصمة الإدارية الجديدة.

واستمرت عملية الرفع 18 ساعة من العمل الشاق، ويبلغ طول الجسر الفولاذ 31،4مترا، ووزنه 161 طنا، وقد تم وصفه بأنه “ممر الصداقة الصينية المصرية” وبوابة التعاون الصيني المصري”، وقد تم وضع الجسر بين الطابقين ال 29 وال 30، بعد رفعه نحو 141 مترا فوق سطح الأرض.

وفي وقت سابق شهد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، احتفالية الانتهاء من الأعمال الخرسانية بالبرج الأيقونى، بمنطقة الأعمال المركزية، بالعاصمة الإدارية الجديدة، وهو أعلى برج في إفريقيا بارتفاع نحو 400 متر، وذلك بحضور مسئولي الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، واستشاري المشروع، ومسئولي شركة cscec الصينية المُنفذة للمشروع.

وخلال كلمته في الاحتفالية، قال الدكتور عاصم الجزار، إننا اليوم نحتفل ونوثق مراحل مختلفة لنمو وتطور الدولة المصرية، وتلك المراحل لنا فيها كثير من الشركاء، مؤكدًا أنه في ظل قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنه تم البدء في تنفيذ عدد كبير من المشروعات التنموية، في ربوع مصر المختلفة، مؤكدًا أننا مستمرون بخطوات واثقة خلال الفترة المقبلة في تحقيق نمو أكبر بقطاع الإسكان، الذي يعد قاطرة للاقتصاد المصري.

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