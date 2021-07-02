تراند الفن: اليوم.. المنتخب الأولمبي يرسل قائمة الفريق المشاركة في أولمبياد طوكيو

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 2 يوليو 2021 04:09 صباحاً - يرسل اليوم الجهاز الإداري للمنتخب الوطني الأولمبي، قائمة اللاعبين المسافرة إلي طوكيو عاصمة اليابان، المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية.

ومازال شوقي غريب، المدير الفني للمنتخب الوطني الأولمبي ينتظر القرار النهائي، بشأن موافقة اللجنة الأولمبية الدولية، على سفر البعثة يوم 18 أى قبل المباراة الأولي أمام منتخب إسبانيا، والمقرر إقامتها يوم 22 من أجل مشاركة لاعبي الأهلي واختيارهم في القائمة، بسبب ارتباطهم بمباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم 17 يوليو المقبل في المغرب.

ومن المقرر أن يواجه منتخب مصر الأولمبي نظيره الإسباني يوم 22 يوليو المقبل، ثم مواجهة الأرجنتين يوم 25 ثم مواجهة أستراليا يوم 28 من نفس الشهر.

ويقع المنتخب الأولمبي في مجموعة تضم كل من إسبانيا والأرجنتين وأستراليا في دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو، والتي ستنطلق يوم 22 يوليو المقبل.

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