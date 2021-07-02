تراند الفن: والدة ميادة ضحية رقصة “عبدة الشيطان” بالدقهلية تُطالب بمعاقبة المتسبب في الحادث

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 2 يوليو 2021 03:09 صباحاً - قالت والدة ميادة إيهاب 20 عاما ضحية رقصة “عبدة الشيطان”، في قرية أتميدة مركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية، بعد أن تسببت طفاية حريق انطلقت تجاهها أدت لكسر في جمجمتها وارتشاح بالمخ، بالإضافة إلي إصابة فتاة أخرى خلال الاحتفال بنقل جهاز عروس بالقرية، إنها فقدت الإحساس بالحياة بعد وفاتها.

وأضافت في تصريحات لـ “القاهرة 24″، أنها لا تستطيع العودة لشقتها بعد دفن ابنتها ولا تسطيع دخول أي مكان كانت تتواجد فيه، محملة المسؤولية للجميع على ما حدث.

وطالبت المسئولين بسرعة القبض على من تسببوا في الكارثة، وإعادة حق ابنتها التي راحت ضحية استهتار من قبل شباب القرية.

وشيع الآلاف من أهالي قرية أتميدة التابعة لمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية، مساء أمس الأربعاء، الطالبة ميادة إيهاب ضحية “حفلة عبدة الشيطان”، التي أصيبت خلال وجودها بشوارع القرية خلال زفة جهاز عروسة.

واستخدم شباب القرية في أثناء زفة جهاز العروسة، 15 طفاية حريق وأنابيب غاز للاحتفال، وتحول فجأة لحزن شديد بعد انفجار إحدى الطفايات من أحد أقارب العروس، وتحول الفرح إلى كارثة بعد وفاة ميادة، فيما أصيب العشرات بينهم طفلة في حالة حرجة بعدما انفجرت إحدى طفايات الحريق في وجه المعازيم.

وتوافد العشرات من أهالي قرية أتميدة بمركز ميت غمر بالدقهلية على المستشفى العام للتبرع بدمائهم، لمحاولة إنقاذ عشرات المصابين الذين يرقدون في حالة خطيرة، عقب الأحداث التي شهدتها القرية، إذ اشتعلت النيران في إحدى ساحات القرية خلال قيام مجموعة من الشباب بالاحتفال بالعرس على طريقة “عبدة الشيطان” مما أسفر عن وفاة فتاة كانت تستعد لزفافها وإصابة العشرات.

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