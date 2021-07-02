تراند الفن: سلمى حايك عن حجم ثديها – كله طبيعي وهوريكم الدليل

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 2 يوليو 2021 03:09 صباحاً - عندما تمنحك الحياة أثداء بحجم البطيخ ، قد تضطر إلى أن تشرح للجمهور أنها ليست مزيفة.

حيث كشفت النجمة سلمى حايك في تصريجات مثيرة نعم ، ثدييها حقيقيان – لكن يمكنها أن تفهم لماذا قد يفكر المشجعون بخلاف ذلك.

وأضافت: “قال الكثير من الناس إنني أجريت عملية تكبير للثدي. أنا لا ألومهم! كانت ثديي أصغر! قالت الممثلة البالغة من العمر 54 عامًا يوم الأربعاء في برنامج Red Table Talk الذي تشاركه جادا بينكيت سميث في استضافة سلسلة Facebook Watch مع ابنتها ويلو سميث ووالدتها Adrienne Banfield-Norris.

وأضافت: “ومع ذلك ، فإن نموها طبيعي تمامًا. وأوضح حايك أنه حدث بشكل ملحوظ أثناء تغيرات الحياة مثل الحمل وانقطاع الطمث وفترات زيادة الوزن”.

وأكملت: “بالنسبة لبعض النساء يصغرون، لكن هناك بعض النساء اللائي يزداد وزنهن ، وتنمو ثدييك ، ونساء أخريات عندما يكون لديك أطفال وترضع ، ينمو ثدييك ولا يتراجعان ، ثم في بعض الحالات عندما تكونين في سن اليأس قالت.”تصادف أن أكون واحدة من هؤلاء النساء وقد حدث ذلك في كل خطوة! عندما يزداد وزني ، عندما أحمل وعندما أكون في سن اليأس “.