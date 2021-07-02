تراند الفن: انتهكت براءات الاختراع.. دعوى قضائية لحظر ساعة “أبل” في أمريكا

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 2 يوليو 2021 03:09 صباحاً - صعّدت شركة ماسيمو كورب معركتها القانونية ضد شركة “أبل”، وتقدمت بشكوى إلى لجنة التجارة الدولية الأمريكية تتهمها بانتهاك براءات الاختراع، ساعية بذلك إلى وقف مبيعات ساعة “أبل”.

جاء في شكوى شركة “ماسيمو” المقدمة إلى الهيئة التي يقع مقرها في واشنطن، أن ساعة أبل الذكية “سيريز 6” تنتهك خمس براءات اختراع للأجهزة التي تستخدم الضوء الذي ينتقل عبر الجسم لقياس مستويات الأكسجين في الدم، وفق تقرير من بلومبرج.

وقالت الشركة إن التكنولوجيا الحاصلة على براءة اختراع هي مفتاح الأعمال الأساسية لشركة “ماسيمو” وأن شركة “أبل” تنسخ الميزات على نحو غير مشروع.

رفعت شركة “ماسيمو”، التي تطور تقنية معالجة الإشارات لشاشات الرعاية الصحية، وشركة “سيركاكور لابوراتوريز إنك” (Cercacor Laboratories Inc) التابعة لها، دعوى قضائية ضد شركة “أبل” لأول مرة في شهر يناير 2020، متهمة إياها بسرقة الأسرار التجارية والاستخدام غير المشروع لاختراعات شركة “ماسيمو” المتعلقة بالمراقبة الصحية في “ساعة أبل”.

تجرى حاليًا مراجعة براءات الاختراع في القضية الفيدرالية من قبل مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية بالولايات المتحدة بعد أن جادلت شركة “أبل” بأنها لا تنطوي على اختراعات جديدة، لذلك وضع القاضي هذا الجانب من القضية قيد الانتظار حتى الانتهاء من المراجعات.

على عكس محكمة المقاطعة، لن تؤجل الوكالة التجارية النظر في الشكوى وعادة ما تكمل التحقيقات في غضون 15-18 شهرًا، بالمقابل، إذا قررت شركة “أبل” الطعن في براءات الاختراع المقدمة أيضًا، فمن المرجح أن يرفض مكتب براءات الاختراع أي طلب للمراجعة لأن لجنة التجارة الدولية تعمل بسرعة للغاية.

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