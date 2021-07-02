تراند الفن: اتفرج وانت مؤدب .. منة فضالي صعقت الشباب بالمايوه علي الشاطئ

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فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 2 يوليو 2021 03:09 صباحاً - أدمن 30 دقيقة مضت أخبار المشاهير 47 زيارة
نشرت الفنانة منة فضالي، صورًا جديدة لها على حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».
وأطلت على متابعيها على أحد الشواطئ مرتدية “كاش مايوه” باللون الفوشيا، مرتدية عصابة للرأس بنفس لون المايوه، وعلقت على صورها قائلة: “الأخطاء تجعلك حكيم، والألم يجعلك أقوى، ومنة تجعلك سعيد”، في إشارة إلى نفسها، مما جعل صورها تحصد آلاف إعجاب متابعيها وجاءت التعليقات معبرة عن ذلك.
وشاركت منة فضالي مؤخرًا في مسلسل «نسل الأغراب»، بطولة كلّ من أحمد السقا، وأمير كرارة، وأحمد مالك، وأحمد داش، ومي عمر، ونجلاء بدر، وسلوى عثمان، وعماد زيادة، وهدير عبدالناصر، وفردوس عبدالحميد، وأسماء أبواليزيد، وإدوارد، ومحمد جمعة، ومحمد مهران، ودياب، سيناريو وحوار وإخراج محمد سامي.
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