تراند الفن: أول تعليق من موسيماني عقب تعادل الأهلي مع بيراميدز في الدوري

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 2 يوليو 2021 03:09 صباحاً - قال بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الفريق أهدر الفوز في آخر ثلاث دقائق، ولم يتحكم في إيقاع المباراة، خاصة أن فريق بيراميدز لعب بـ10 لاعبين بعد حالة الطرد، وما حدث يعد درسًا في كرة القدم، ويحدث مع الفرق الكبيرة ويجب أن نستفيد منه.

وأضاف موسيماني خلال المؤتمر الصحفي: “لسنا سعداء بكل تأكيد، كان هناك سوء حظ في لحظتين خلال المباراة: علي معلول أهدر ضربة جزاء وحدث خطأ من كابتن الفريق. الأسبوع الماضي الشناوي تصدى بشكل جيد ومعلول سجل في المباراة الماضية، تحدثت مع اللاعبين وقلت لهم إن هذا اختبار لشخصية الفريق”.

وأشار إلى أن مشوار الأهلي في الدوري ما زال طويلًا، ويجب أن تكون الروح جيدة ويكون هناك ثقة، على الرغم من حالة الحزن التي أصابت الجميع.

وأوضح المدير الفني أن الخطأ الذي حدث من الشناوي يحدث في كرة القدم، وهناك لاعب بحجم مبابي أهدر ضربة جزاء ودولة بحجم فرنسا خرجت من بطولة اليورو، وجميع اللاعبين الكبار أخطاؤهم واردة.

ودافع موسيماني عن الشناوي، مؤكدًا أن أي حارس يخطئ وأنه كان سببًا في إنقاذ الفريق أكثر من مرة، وهو الحارس الأول في الأهلي وحارس المنتخب الوطني.

ورفض موسيماني التعليق على فريق بيراميدز، وأكد أن الأهلي لاحت له أكثر من فرصة محققة، وجميعها كانت كفيلة بتغيير مجرى المباراة.

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