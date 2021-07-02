تراند الفن: مشكلة حمو بيكا مع نقابة الموسيقيين توشك على الانتهاء

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 2 يوليو 2021 03:09 صباحاً - يبدو أن مشكلة مطرب المهرجانات حمو بيكا، مع نقابة المهن الموسيقية اوشكت على الانتهاء، باستجابة حمو لنصيحة هاني شاكر، ذلك بعدما اتخذت النقابة قرار برئاسة الفنان هاني شاكر، بوقف حمو بيكا، ومنع التعامل معه، لحين تقنين أوضاعه مع النقابة واجتياز الاختبارات، فالنقابة تمنع كل من ليس عضوًا بالنقابة وغير الحاصلين على تصاريح بمزاولة المهنة.

وقال حلمي عبد الباقي، عضو مجلس نقابة المهن الموسيقية، في تصريح خاص لـ “القاهرة 24”: “حمو بيكا يكتب اللي هو عايزه، والكلام ده من عنده هو شخصيًا، ولا أساس من الصحة حول ما كتبه بخصوص دخوله شعبة المونولوج”.

كما أوضح الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، أن النقابة لا تتضمن شعبة مخصصة للمهرجانات، وأن النقابة تكثف جهودها في الفترة الحالية لتنظيم تلك الفئة الجديدة المتداولة.

وقال هاني شاكر، خلال مداخلة هاتفية في برنامج “يحدث في مصر”، مع الإعلامي شريف عامر، أن مطربي المهرجانات يعملون دون ترخيص، وهو ما يعد جريمة يُعاقب عليه القانون، ونحاول أن ننظم تلك المنظومة الشعبية التي كًثُر التعامل معها و”سببت صداع في دماغ النقابة ومفتشيها”.

وأشار هاني شاكر إلى أن طريقة التقديم لاختبارات النقابة تكون من خلال تقديم ورق الجيش وشهادة محو الأمية وأن يكون جميع أوراقه مستوفاة.

وتابع موجهًا رسالته إلى 5 من مطربي المهرجانات وبالأخص حمو بيكا، والذين تم إيقافهم مؤخرًا: “استكمالًا لهذه الثورة التصحيحية اللي شايف نفسه محتاج يتدرب يروح يتدرب واللي جاهز يجي يقدم في الامتحان”.

واستكمل حديثه: “تهاتفت مع حمو بيكا من قبل ونصحته بالتوجه لأحد مدربي الموسيقى الرائعين بمصر، كي يتحسن مستواه الفني، وقلت له محمود عبد الستار مدرب موسيقي رائع.. تواصل معاه لبدء الدروس الموسيقية، وتوقف عن العمل الفترة الحالية لحين دخول النقابة.. يهمني مستواه يتحسن ويكون جاهز”.

وأضاف هاني شاكر أنه نصحه بإيقاف العمل في تلك الفترة والعمل على بعض الأغاني لحين تحسين مستواه الموسيقي مع المدرب، كي يدخل اختبارات النقابة بمستوى أفضل ويتم قبوله، مشيرًا إلى أن حمو بيكا شخصية مؤدبة ومحترمة واستجاب لنصحه وشكره على تواصله معه، واهتمامه بتلك الفئة.

وانتهى الأمر بتعليق من حمو بيكا على هذه النصيحة، والتي وجهها له هاني شاكر على الهواء مباشرةً بمكالمة تليفونية ببرنامج “يحدث في مصر”، مع الإعلامي شريف عامر.

وقال حمو بيكا: “ربنا يخليك لينا، وأنا بحبك، وبحترم كل قوانينك كل اللي يقولي عليه أنا بقوله حاضر ونعم، وأنا بالفعل لغيت كل شغلي، وبدأت النهارده أخد أول درس موسيقى عند الأستاذ محمود عبد الستار الذي رشحه لي أمير الغناء العربي”.

ورد عليه أمير الغناء العربي هاني شاكر بمكالمة هاتفية في نفس الوقت بالبرنامج: “ركز يا حمو في الفترة اللي جاية.. والدرس هيفرق معاك كتير.. ولو فيه نصيب ونجحت هتبقى تحت مظلة النقابة وهنقولك إيه الحلو اللي يتقال واللي ميتقالش.. وأنا وعدتك بكده لو تفتكر”.

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